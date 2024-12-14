Konya'da otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Konya'da otomobil motosikletle çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Müftü Mahallesi Ali Muslu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A.'nın kullandığı 42 ALT 223 plakalı motosiklet cadde üzerinde seyir halinde iken A.K. idaresindeki 35 GA 2443 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arka koltukta oturan R.Ü.'ye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Son Haberler
İzmir'in kardeş belediyesi iflasın eşiğinde
İzmir'in kardeş belediyesi iflasın eşiğinde
SPK'dan izinsiz kripto para borsalarına erişim engeli geldi
SPK'dan izinsiz kripto para borsalarına erişim engeli geldi
Trabzonspor, Vargas ile sıkı pazarlıkta
Trabzonspor, Vargas ile sıkı pazarlıkta
Yunanistan cumhurbaşkanlık seçimleri için gün sayıyor
Yunanistan cumhurbaşkanlık seçimleri için gün sayıyor
Üsküdar’da otomobil yangını!
Üsküdar’da otomobil yangını!