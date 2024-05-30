Konya'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Ankara-Kulu Kara yolu Kulu Bölge Devlet Hastanesi yakınlarında dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu istikametine seyir halinde olan M.C.D. (25) idaresindeki 42 AOM 83 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak şarampole uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü M.C.D. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.