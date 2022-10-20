Konya'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Konya'da Burcu Ç. (36) idaresindeki 42 RA 084 plakalı otomobil, Ayanbey Mahallesi Mecidiye Sokak'ta, yolun kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e (74) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yanılmazer, ambulansla kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücü Burcu Ç, polis merkezine götürüldü. (AA)
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