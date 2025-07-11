Konya’da otomobilin jantına girerek sıkışan yılanı itfaiye çıkardı



Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi’nde park halinde duran bir otomobile yılan girdiğini fark edenler, durumu sürücüsüne haber verdi.

Sürücüsünün gelmesi üzerine otomobilin motor bölümünde yapılan araştırmada yılana rastlanamazken, yılanın ön lastiğin jantının arasında sıkışmış olduğu fark edildi. Çevredekiler tarafından yapılan müdahaleye rağmen sonuç alınamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı sıkıştığı jant içerisinden çıkarabilmek için seferber oldu. Lastik yerinden sökülürken jant kapağının açılmasıyla ortaya çıkan yılan, ekiplerin özel aparatı ile alınarak yakalandı. Su yılanı olduğu düşünülen yılanın ekiplerce doğaya bırakılacağı öğrenildi.



Yılanı ilk görenin kendisi olduğunu anlatan çevredeki bir iş yerinin çalışanı Alaaddin Başpınar, tekerleğin altında küçük bir kıpırtı görmesi üzerine bu kısma bakarken janttan kafasını çıkaran yılanı fark ettiğini belirterek, ardından sahibine haber verildiğini söyledi. Başpınar, "Su yılanı. Ekiplerce çıkarıldı" ifadelerini kullandı.