Konya’da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya’da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kulu'ya bağlı Ömeranlı Mahallesi Konya Ankara kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki motosiklet seyir halinde olan K.Ş. (35) yönetimindeki 07 BBC 815 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.D. yaralandı. Yaralı motosikletli ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw328505-02.jpg

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşağa gelen motosikletin durakladığı, ardından hareket ederek yoldan gelen otomobil ile çarpışması ve sürücünün savrularak yere düştüğü görülüyor. Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Son Haberler
Batuhan Karadeniz hakkında karar çıktı. 'Yasa dışı bahse teşvik' suçundan tutuklama kararı çıkmıştı
Batuhan Karadeniz hakkında karar çıktı. 'Yasa dışı bahse teşvik' suçundan tutuklama kararı çıkmıştı
Boşandığı eski eşini cadde ortasında bıçakladı
Boşandığı eski eşini cadde ortasında bıçakladı
Nasuh Mahruki hakkında soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
Nasuh Mahruki hakkında soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
Muğla'da 1 kişi kaldığı çadırda ölü bulundu
Muğla'da 1 kişi kaldığı çadırda ölü bulundu
Ukraynalı kadınlar hayat kadını olmuştu! O sahne tepki çekince diziden açıklama geldi
Ukraynalı kadınlar hayat kadını olmuştu! O sahne tepki çekince diziden açıklama geldi