Konya’da otomobiller çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Sandıklı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.U. idaresindeki otomobil ile Y.E.T. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, araçta bulunan sürücü F.U. ile yolcular E.U. (6), N.K. (4), E.U. (9) ve E.D. (20) ile diğer araçta yolcu olarak bulunan H.İ.G. (20) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.