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Konya’da pitbull besleyen 3 kişiye toplam 44 bin 946 lira ceza

Konya’da yasaklı olmasına rağmen pitbull cinsi köpek besleyen 3 kişiye toplam 44 bin 946 lira ceza kesildi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 15:54
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Konya’da pitbull besleyen 3 kişiye toplam 44 bin 946 lira ceza

Konya’da pitbull besleyen 3 kişiye toplam 44 bin 946 lira ceza
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Tehlikesi ve saldırganlığıyla bilinen pitbullar, yasağa rağmen vazgeçilmeyen ırk olmaya devam ederken, Konya Emniyeti yasağı delenlere gerekli cezai işlemleri uyguluyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde pitbull cinsi köpek beslendiği ihbarları üzerine harekete geçti. 

Selçuklu ilçesinde iki ayrı adrese, Karatay ilçesinde ise bir adrese giden ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle birlikte kaydı olmadığını tespit ettikleri pitbull cinsi köpekleri barınağa götürülmek üzere belediye ekiplerine teslim etti. 

Çevredeki vatandaşların korkulu rüyası haline gelen pitbulların barınağa gönderilmesi mahalle sakinlerini memnun ederken, pitbull sahiplerine “Hayvanları Koruma Kanunu” çerçevesinde toplamda 44 bin 946 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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