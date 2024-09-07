Konya'da polis memurlarını yaralayan şüpheliler tutuklandı

Kaynak: İHA
Konya'da polis memurlarını yaralayan şüpheliler tutuklandı

Konya’da 5 Eylül’de gerçekleşen olayda, kendilerini yakalamaya çalışan polis memurlarını silahla yaralayan iki şüpheli tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Fırat Caddesi'nde, çaldıkları kargo aracıyla kaçan Özcan C. ve Mustafa S. adlı şüpheliler, trafik ışıklarında durduklarında polis memurları S.Ü. ve B.K. tarafından takip edildi.

Şüpheli Mustafa S., polis ekiplerine ateş açarak memurları kol ve bacaklarından yaraladı. Yaralı polisler, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Şüpheliler olay sonrası kaçtı, ancak polis ekiplerinin sıkı takibi sonucunda Mustafa S., bir apartmanın bodrumunda, Özcan C. ve yardım eden kardeşi Necati S. ise Meram ilçesinde yakalandı. Şüpheliler sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Özcan C. ve Mustafa S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, Necati S. ise serbest bırakıldı.

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