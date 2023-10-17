Konya'da prefabrik evde yangın: 1 ölü

Konya’da bir prefabrik evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Konya'da prefabrik evde yangın: 1 ölü

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Kadıabdurrahman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Açöldüm (77) yalnız yaşadığı tek odalı prefabrik evinde yattığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Ekiplerin yaptığı incelemede evde bulunan Ahmet Açöldüm’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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