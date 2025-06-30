Konya’da ruhsatsız tabanca operasyonu: Çok sayıda ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya’da ruhsatsız tabanca operasyonu: Çok sayıda ele geçirildi

Konya'da silah kaçakçılığına yönelik yürütülen planlı ve koordineli çalışmalar sonrası düzenlenen operasyonda, takibe alınan bir araç ve ormanlık alanda 50 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Beyşehir KOM Büro Amirliği ekiplerince, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonrası, şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen bir araç takibe alındı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli araçta ve Antalya çevre yolu üzerindeki ormanlık alanda detaylı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda, herhangi bir seri numarası bulunmayan ve atışa hazır halde toplam 50 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen silahların yasa dışı yollarla temin edilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya’da ruhsatsız tabanca operasyonu: Çok sayıda ele geçirildi

Son Haberler
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
Tapu sahiplerine hayati uyarı. Herkesi ilgilendiriyor. Kafanızı sonradan duvarlara vurmayın
Tapu sahiplerine hayati uyarı. Herkesi ilgilendiriyor. Kafanızı sonradan duvarlara vurmayın
Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi! İşte alacağı ücret
Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi! İşte alacağı ücret
Nihal Candan'ın acılı babası ilk kez konuştu: "Çocuklarım şöhret dünyasına girince sapıttı”
Nihal Candan'ın acılı babası ilk kez konuştu: "Çocuklarım şöhret dünyasına girince sapıttı”
Kara yolları için önemli duyuru: İşte kapatılan yollar ve trafik akış durumu (30 Haziran 2025)
Kara yolları için önemli duyuru: İşte kapatılan yollar ve trafik akış durumu (30 Haziran 2025)