Konya'da sahte ehliyet şebekesine darbe: 12 gözaltı

Kaynak: İHA

Konya merkezli üç ilde eş zamanlı olarak sahte kimlik ve sınav belgeleriyle ehliyet kazandıran şebekeye operasyon yapıldı. 12 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi alamayan kişilere maddi menfaat karşılığında yasa dışı yollarla ehliyet sahibi yapan kişileri belirledi. Şüphelilerin, adayları ilçe nüfus müdürlüklerine yönlendirerek montajlanmış fotoğraflarla sahte kimlik kartı çıkarttıkları, ardından anlaştıkları sürücü kurslarına kayıt yaptırdıkları tespit edildi.aw454433-02.jpgElde edilen sahte kimlik ve sınav belgeleriyle, "joker" olarak adlandırılan başka kişilerin sınava sokulduğu, bu yöntemle adayların ehliyet almaya hak kazandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin yasa dışı faaliyeti meslek haline getirdikleri ve organize bir şekilde sürdürdükleri tespit edilerek Konya merkezli Şanlıurfa ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 şüpheliye yönelik gerçekleşen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 sürücü belgesi, 1 kimlik kartı ve çeşitli dijital materyallere el konuldu.

aw454433-03.jpg

aw454433-04.jpg

Son Haberler
Ensedeki gizli tehlike ortaya çıktı! Sessiz katile neden oluyor
Ensedeki gizli tehlike ortaya çıktı! Sessiz katile neden oluyor
Hastanede büyük skandal! Hastalardan rüşvet alan profesör yakalandı
Hastanede büyük skandal! Hastalardan rüşvet alan profesör yakalandı
Karı kocanın feci ölümü! Motosiklet ile gidiyorlardı
Karı kocanın feci ölümü! Motosiklet ile gidiyorlardı
İstanbul’da define avcılığı! Jandarma uzun süredir takipteydi
İstanbul’da define avcılığı! Jandarma uzun süredir takipteydi
Mahkemeden Fenerbahçeli 2 futbolcuya zorla getirme kararı!
Mahkemeden Fenerbahçeli 2 futbolcuya zorla getirme kararı!