Konya'da sarp kayalıklarda keçi kurtarma operasyonu

Olay, Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede otlayan keçilerden bazıları, çevredeki sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Durumun fark edilmesinin ardından, bölge sakinleri tarafından hemen yardım çağrısı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Ekipleri, zorlu coğrafi koşullara rağmen bölgeye intikal etti.

Ekipler, kayalıkların tehlikeli ve dik yapısı nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Saatler süren yoğun çabalar sonucunda, hareketsiz bir şekilde mahsur kalan 3 keçiye ulaşıldı. Ekipler, özel ekipmanlar ve teknik becerilerle keçileri güvenli bir şekilde kayalıklardan indirerek, sağ salim olarak bulundukları yerden kurtardılar.

Kurtarılan keçiler, kısa sürede sahibine teslim edildi. Olayı duyup bölgeye gelen keçilerin sahibi, arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Yetkililer, bölgenin zorlu ve kayalık yapısına dikkat çekerek, bu tür vakalarda her zaman dikkatli olunması gerektiğini vurguladılar.