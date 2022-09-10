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Konya'da şeker fabrikasında yangın

Konya'da bir şeker fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 19:03
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Konya'da şeker fabrikasında yangın

Konya'da şeker fabrikasında yangın
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Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'ndeki şeker fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler, polise ve itfaiyeye bilgi verdi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 27 araç ile yangını söndüren 58 personel, soğutma çalışması yapıyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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