Konya'da seyyar tezgaha silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Konya'da seyyar tezgaha silahlı saldırı

Konya'da seyyar tezgahıyla çay satan Duran Pehlivan ve müşterisi İbrahim Erşahin, ile çay içtiği esnada bir anda silahlı saldırı gerçekleşti. Ne olduğuna şaşıran kişiler bacaklarından yaralanarak kurtuldular.

Olay, saat 13.00 sıralarında Konya Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Pıslı Sokak'ta meydana geldi. Seyyar tezgahıyla çay satan Duran Pehlivan, müşterisi İbrahim Erşahin ile çay içip sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen kişi, bir anda tabancayla ateş açtı.

Bacaklarından yaralanan Pehlivan ve Erşahin kanlar içinde kalırken, saldırgan ise koşarak kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yaralı 2 kişi, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Konya'da seyyar tezgaha silahlı saldırı

Konya'da seyyar tezgaha silahlı saldırı

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