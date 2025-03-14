Konya'da şiddetli deprem (14.03.2025)

AFAD tarafından yapılan açıklamada; Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 14:44'te meydana gelen depremde ise herhangi bir can kaybı bildirimi gelmedi. Yerin 11.62 km derinliğinde deprem oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Kulu (Konya)
Tarih:2025-03-14
Saat:14:44:31 TSİ
Enlem:38.91306 N
Boylam:32.96639 E
Derinlik:11.62 km
Detay:https://t.co/ikw2Ki7pNb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Konya'nın Kulu ile Tavşancık arasında 4.2 büyüklüğünde deprem olduğu aktarıldı. Saat 14: 44'de olan deprem, yerin 11.6 km derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 14, 2025
TAVSANCALI-KULU (KONYA) https://t.co/QrVzaPtvYa
14.03.2025, 14:44:31 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 1.6 km#Kandilli