Konya'da şiddetli deprem (14.03.2025)

AFAD tarafından yapılan açıklamada; Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 14:44'te meydana gelen depremde ise herhangi bir can kaybı bildirimi gelmedi. Yerin 11.62 km derinliğinde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Konya'nın Kulu ile Tavşancık arasında 4.2 büyüklüğünde deprem olduğu aktarıldı. Saat 14: 44'de olan deprem, yerin 11.6 km derinliğinde meydana geldi.