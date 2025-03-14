Konya'da şiddetli deprem (14.03.2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konya'da şiddetli deprem (14.03.2025)

AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Konya'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada; Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 14:44'te meydana gelen depremde ise herhangi bir can kaybı bildirimi gelmedi. Yerin 11.62 km derinliğinde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Konya'nın Kulu ile Tavşancık arasında 4.2 büyüklüğünde deprem olduğu aktarıldı. Saat 14: 44'de olan deprem, yerin 11.6 km derinliğinde meydana geldi.

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