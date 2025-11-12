Yetkililer, suçla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürürken, bu operasyonlar kaçakçılık şebekelerine ağır darbe vurdu.

Edinilen bilgilere göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda şüpheli bir iş yerinde baskın düzenledi.

Üç şahsın bulunduğu iş yerinde gerçekleştirilen aramada, av tüfekleri için kullanılan çok sayıda parça bulundu: 439 adet av tüfeği kepi, 209 adet 36 kalibre av tüfeği namlusu, 150 adet 20 kalibre av tüfeği namlusu, 286 adet genel av tüfeği namlusu, 20 adet av tüfeği namlu ayağı, 360 adet av tüfeği kolu ve 220 adet av tüfeği mekanizması.Operasyonlar bununla sınırlı kalmadı.

Beyşehir ilçesinin farklı bir noktasında, KOM ve İlçe Jandarma ekiplerinin aldığı duyumlar doğrultusunda yapılan keşif sırasında, ağaçlık alanda gizlenmiş tabanca parçaları tespit edildi.

Detaylı kontrollerde ise 993 adet bloklu kuru sıkı namlusu, 294 adet tabanca plastik alt gövde ve 92 adet tabanca üst kapak çıkarıldı.Her iki olayla bağlantılı soruşturmalar, jandarma ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor.