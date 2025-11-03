Konya’da polis ekiplerinin yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlediği 2 ayrı operasyondan ilkinde, durdurulan bir otomobilde yurt dışına gönderilmek üzere paketlendiği değerlendirilen 505 yarı otomatik av tüfeği, 1 pompalı av tüfeği, 505 alev gizleyen, 505 gez, 620 kurma kolu, 290 dipçik bağlantı vidası ve 505 dipçik ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya merkezde düzenlenen ikinci operasyonda yine bir otomobilde arama yapıldı. Aramda 40 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.