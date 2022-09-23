Silahını temizleyen kişi kendini vurdu

İHA'nın haberine göre, olay, saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Mürşitpınar Sokak’ta meydana geldi. Evinde ruhsatlı silahını temizleyen T.Ç. kendini kazayla kasığından vurdu.
İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı
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