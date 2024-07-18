Konya'da sır ölüm. 12 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konya'da sır ölüm. 12 kişi gözaltına alındı

Konya Karapınar'da hurdacılık yapan Yüksel Başyiğit (59), kalmış olduğu konteynerde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunurken olay ile ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Vedat Yıldırım - Konya / Yeniçağ

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Karapınar Yunus Emre Mahallesi'nde meydan geldi.

Hurdacılık işi ile uğraşan Hüseyin Başyiğit, arkadaşları tarafından yaşadığı konteynerde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.

Yaşanan olayın İhbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şahsa olay yerinde yapılan ilk müdahalede sağlık görevlileri Başyiğit'in öldüğünü tespit etti.

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Cenaze, otopsi yapılması için Karapınar Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Yüksel Başyiğit ile bir grubun önceki gün öğle saatlerinde kavga ettiğini belirledi.

Polis ekipleri, şüpheli 12 kişiyi tespit ederek, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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