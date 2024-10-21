Konya’da sırtına diken batan genç hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya’da sırtına diken batan genç hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde sırtına ağaçtan diken batması sonucu yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle Olofpalme Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.A., arkadaşlarıyla geri geri yürüyerek sohbet ettiği sırada parkta bulunan gladiçya ağacında bulunan büyük dikenden sırtına battı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan B.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı B.A.'nın burada yapılan müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

1472618.jpg

Son Haberler
Cuma namazında büyük vurgun. Biri Suriyeli
Cuma namazında büyük vurgun. Biri Suriyeli
İmamoğlu'ndan Ankara'da kritik zirve
İmamoğlu'ndan Ankara'da kritik zirve
Basur ve Makat Çatlağı ile başa çıkmanın yolları
Basur ve Makat Çatlağı ile başa çıkmanın yolları
Rize Çayeli'nde heyelanı gören köylüler büyük şok yaşadı
Rize Çayeli'nde heyelanı gören köylüler büyük şok yaşadı
Bıçaklandı! otomobiliyle gitmek isterken bilinci kapandı üç araca çarptı
Bıçaklandı! otomobiliyle gitmek isterken bilinci kapandı üç araca çarptı