Konya’da soba sızıntısı 3 can aldı

Kaynak: İHA
Konya’da soba sızıntısı 3 can aldı
Konya’da 7 yaşındaki çocuğun sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği olaya ilişkin bir acı haber daha geldi. Hastanede tedavisi süren 2 ve 5 yaşındaki kardeşler de hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün saat 15.30 civarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Ertuğrul Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dairede kalan Suriye uyruklu aileden haber alamayan komşuları bir yakınlarına haber verdi. Ardından eve gelen ailenin yakını, kapıyı açınca Şuruk A. (20), Fatima T. (64), A.E.M. (30), 2 yaşındaki Fatma Zehra Acuz, 5 yaşındaki Zekeriya Acuz ve 7 yaşındaki Adnan Acuz'u hareketsiz bir halde buldu.

Adrese sağlık ve polis ekipleri gönderilirken ekiplerin yaptığı ilk kontrol sonucu ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazı yüzünden zehirlendiği belirlendi. Aile bireyleri hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır vaziyetteki Fatma Zehra Acuz kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Olaydan 2 gün geçtikten sonra Konya Şehir Hastanesinde tedavi gören 5 yaşındaki Zekeriya Acuz ile 7 yaşındaki Adnan Acuz da yapılan tüm müdahalelere yanıt veremeyerek yaşamlarını yitirdi.

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