Konya'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Konya'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Konya'da sokak ortasında aniden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece vakitlerinde merkez Meram ilçesi Dedekorkut Mahallesi Ezine Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki grup arasında aniden tartışma başladı.

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Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle olayda 2 şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, olayda yaralanan M.A. ve A.T. hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde hemen inceleme yaptı. Yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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