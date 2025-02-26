Konya’da sokak ortasında dehşeti yaşamıştı: Yaşam savaşını kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya’da sokak ortasında dehşeti yaşamıştı: Yaşam savaşını kaybetti!

Konya'da husumetlisi tarafından sokak ortasında vurulan 40 yaşındaki Mehmet Ak ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde Konya merkez Meram ilçesi Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde telefonla konuşarak yürüyen Mehmet Ak (40), bu sırada aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan Hüseyin K. ile karşılaştı. Hüseyin K. yanında bulunan tabanca ile Mehmet Ak'a ateş etmeye başladı.

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Vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Mehmet Ak ağır yaralandı. Şüpheli Hüseyin K. ise olay yerinden kaçtıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Konya Numune Hastanesine kaldırılan ve 5 gündür tedavisi devam eden Mehmet Ak, doktorların müdahalalerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Öte yandan, olay anı ise çevrede bulunan iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.

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