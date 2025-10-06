Konya'da sözlü tartışma olarak başlayan kavga can aldı! 5 yaşındaki çocuk feci şekilde öldü

Düzenleme: Kaynak: AA
Konya'da sözlü tartışma olarak başlayan kavga can aldı! 5 yaşındaki çocuk feci şekilde öldü

Konya'da çıkan sözlü tartışma sonrası kavgaya dönüşen silahlı kavgada 5 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Baba Sultan Sokak'ta dün akşam saatlerinde takside bulunan 3 kişi ile o sırada sokakta bulunan Nedim K. (19) ve Ali T. (18) arasında sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, takside bulunan şüphelilerden biri, Nedim K. ve Ali T.'ye tabancayla ateş etti.

Olayda kurşun isabet eden, Nedim K. ve Ali T. ile bu kişilerin akrabası olduğu öğrenilen ve olay yerinde bulunan Y.K. (5) yaralandı.

Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 5 yaşındaki Y.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nedim K'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Son Haberler
Sosyal medya kalbi çürütüyor! Uzmanlar acil uyarı yaptı
Sosyal medya kalbi çürütüyor! Uzmanlar acil uyarı yaptı
Darphane 8 ay sonra ilk kez yaptı: Resmen açıkladılar
Darphane 8 ay sonra ilk kez yaptı: Resmen açıkladılar
Uğur Ergun dikkat çekti: Ruhban okulunun açılması ilk adım
Uğur Ergun dikkat çekti: Ruhban okulunun açılması ilk adım
Yük asansörü ikiye ayrıldı: İki işçi hayatını kaybetti
Yük asansörü ikiye ayrıldı: İki işçi hayatını kaybetti
Derya Uluğ Samsunspor maçı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Fenerbahçeli futbolculara sert sözler
Derya Uluğ Samsunspor maçı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! Fenerbahçeli futbolculara sert sözler