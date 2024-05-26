Konya'da taşlı sopalı Galatasaray saldırısı

Şampiyonu belirleyecek Galatasaray maçına saatler kala Konyaspor taraftarları şehrin birçok bölgesinde toplanarak mücadelenin oynanacağı Büyükşehir Stadı'na doğru hareket etmeye başladı.
Ligden düşmeme mücadelesi veren Konyaspor'da taraftarların oldukça hırslı coşkulu olduğu gözlerden kaçmadı.
Stat çevresinde toplanan binlerce Yeşil Beyazlı taraftar tezahüratlarla takımlarına destek oldu.
GALATASARAY FORMASI KRİZ ÇIKARDI
Büyükşehir Stadı'na toplu şekilde ilerleyen Konyaspor yandaşları trafikte içinde Galatasaray formalı bir tarafı görünce adteda çılgına göndü.
Araca taşlar ve soplarla saldıran bir grup Konyaspor taraftarı küfürlü tezahüratlarla tepkilerini gösterdiler.
Bir taraftar trafiğin durduğu anda aracın arka camına tekme attı.
Şiddetli tekme nedeniyle aracın arka camı krıldı.
Trafiğin açılmasıyla birlikte Galatasaray taraftarının aracı da bölgeden uzaklaştı.