Konya'da tek başına yaşayan iki çocuk babası evinde ölü bulundu

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Malazgirt Sokak’ta bulunan beş katlı binanın birinci katında meydana geldi.
Eşinden iki yıl önce ayrılan ve tek başına yaşayan Recep Gözlü’den uzun süre haber alamayan komşuları, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından açılan kapının ardından polis ekipleri Gözlü’yü baygın halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, Gözlü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Recep Gözlü’nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözlü’nün kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.