Konya'da ticari araç yayaya çarparak öldürdü

Olay, merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, plakası ve şoförü henüz belirlenemeyen ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Bülbül'e çarptı.

Araç kaza yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Hasan Bülbül'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bülbül'ün naaşı Adli Tıp Morguna kaldırılırken polis ekipleri, kazanın ardından olay mahallinden kaçan aracın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla araç ve şoför yakalandı.