Konya'da bir tır dolusu kokmuş balık ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya'da bir tır dolusu kokmuş balık ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis kontrol noktasında bir TIR dolusu kokmuş balık ele geçirildi. Balıklar çöp sahasına dökülerek imha edildi.

Mersin'den İzmir'e gitmekte olan bir TIR'ın kasasında açık şekilde muhafaza şartlarına uyulmadan taşınan, bozulduğu ve kokuştuğu tespit edilen ve çevreye ağır çürümüş balık kokusu yayan TIR polis kontrol noktasında durduruldu.

Daha sonra durum zabıta ekiplerine ve Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Birimi kontrol görevlilerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde yasal işlemler başlatıldı.

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Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Ereğli Belediyesine ait çöp sahasına götürülen balıklar burada dökülmek suretiyle imha edildi.

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