Konya'da tır ile motosiklet çarpıştı

Konya’nın Ereğli ilçesi Karayolları Kavşağı Adliye binası karşısında tır ile motosiklet çarpıştı.

Karayolları kavşağı adliye binası karşısında 42 HK ... plakalı tır ile 42 AEU 068 Plakalı motosiklet çarpıştı çarpışmada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Ereğli Devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

