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Konya’da tırın altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Konya’da kavşağa giren tırın altında kalan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 18:20
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Konya’da tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da tırın altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
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Kaza, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan Lale Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen Sabit Sucu idaresindeki plakasız motosiklete aynı yönde seyir halinde olan G.K. yönetimindeki 42 ALM 581 plakalı Man marka tır çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede tırın altında kalan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, Sucu’nun cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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