﻿Konya'da trafikte yol verme kavgasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Trafikte tartışan iki grup arasında, R.Y'nin evinin bulunduğu Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'a kadar kovalamaca yaşandı.
Burada R.Y. (59), silahla Ş.Ç, A.Ç, B.Ç, Y.Ç. ve A.Ç'yi yaraladı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ş.Ç. ile A.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlılar R.Y. ve M.Y. gözaltına alındı. (İHA)
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