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  • Konya'da trafikte yol verme kavgasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'da trafikte yol verme kavgasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 01:23
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Konya'da trafikte yol verme kavgasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Konya'da trafikte yol verme kavgasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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Trafikte tartışan iki grup arasında, R.Y'nin evinin bulunduğu Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'a kadar kovalamaca yaşandı.

Burada R.Y. (59), silahla Ş.Ç, A.Ç, B.Ç, Y.Ç. ve A.Ç'yi yaraladı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ş.Ç. ile A.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlılar R.Y. ve M.Y. gözaltına alındı. (İHA)

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Sedat
8.09.2022 01:59
Güvenlik güçleri ve yargının bu olaylara çözüm üretmesi lazım herkes serseri mayın gibi gezer oldu.  
 
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