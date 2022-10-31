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Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Hüyük ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 07:05
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Konya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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İHA'nın haberine göre, kaza, Beyşehir-Isparta kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Beyşehir’den Hüyük yönüne seyir halinde olan İ.Ş. yönetimindeki 42 H 7836 plakalı otomobil, İmrenler-Selki Mahallesi yol ayrımı yakınlarındaki Yelken mevkisinde, Ali Güneş (42) idaresindeki 42 TP 569 plakalı pancar yükleme kepçesi takılı traktörle çarpıştı. 

Kaza sonucu otomobille çarpıştıktan sonra karayolundan çıkarak ekili araziye giren traktör a telefon direğine çarparak durabildi. Traktörün üstünden yere düşen sürücüsü Ali Güneş ağır yaralandı. 

Kazada, otomobil sürücüsü İ.Ş. ve eşi A.Ş. de yaralandı. Yaralılar olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan traktör sürücüsü Ali Güneş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ali Güneş’in tarım işçisi olarak çalıştığı, traktörün de kendisine ait olmadığı öğrenildi. 

Otomobilde bulunan ailenin ise Hüyük’ün Tolca Mahallesi’ne araçlarıyla seyir halinde oldukları, kazanın bu esnada yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Güneş’in acil servis önüne gelerek ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada ölen Güneş’ten geriye TikTok’a yüklediği video görüntüsü kaldı.

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