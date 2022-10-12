Üniversite öğrencisine muştalı saldırı

İHA'nın haberine göre, olay, Beyşehir-Bademli Mahallesi yolu üzerinde yaşandı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi S.Y.D., aralarında husumet olduğu ileri sürülen M.B. ile tartıştı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., yanındaki muştayla saldırdığı S.Y.D.’yi başından ve elinden yaraladı.

Yaralanan genç, 112 sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olaydan sonra motosikletiyle kaçan M.B. ise, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.