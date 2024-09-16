Konya’da üst geçitten aşağıya düşen otomobil sürücüsü genç kadın öldü

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, bariyerleri kırarak üst geçitten aşağıya düştü. Kazada otomobil sürücüsü 26 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Meydana gelen kaza, 13.30 civarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Erkan Caddesi üzerinde yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında, sanayi yolunda Uluyayla Caddesi istikametine seyir halinde olan 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü hakimiyetindeki 06 BIU 625 plakalı otomobil, Uluyayla üst geçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak aşağıya düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis geldi. Üst geçitten düşen otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Genç kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazanın yaşandığı üst geçitte incelemeler yaptı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.