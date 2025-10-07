Konya'da uyuşturucu operasyonu!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya'da uyuşturucu operasyonu!

Konya'nın Akşehir ilçesinde narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 1.700 kullanımlık kağıt bonzai ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden F.G. ve T.G., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

aw553353-01.jpg

aw553353-02.jpg

Son Haberler
Uzmanlardan normal doğum çıkışı
Uzmanlardan normal doğum çıkışı
Erdoğan Azerbaycan'a gitti: Türk Devletleri Zirvesi'ne katılacak!
Erdoğan Azerbaycan'a gitti!
Borç sarmalı her yerde, kredilerin yüzde 38’i batık! İki sektörde durum çok kötü
Borç sarmalı her yerde, kredilerin yüzde 38’i batık! İki sektörde durum çok kötü
Brent Petrol Neden Yükseldi? İşte OPEC+'nın Fiyatları Uçuran Kararı!
Brent Petrol Neden Yükseldi? İşte OPEC+'nın Fiyatları Uçuran Kararı!
Meme kanserinde cerrahinin kritik rolü! Hayat kurtaran uyarılar
Meme kanserinde cerrahinin kritik rolü! Hayat kurtaran uyarılar