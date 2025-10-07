Konya'da uyuşturucu operasyonu!

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 1.700 kullanımlık kağıt bonzai ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden F.G. ve T.G., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.