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Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler

Sosyal medyada dolaşıma giren ve Konya Hayvan Barınağı'nda kaydedildiği ileri sürülen bir videoda köpeklerin, barınak görevlileri tarafından kürekle vurularak katledildikleri görüldü.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 05:37
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Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler

Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
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Konya Hayvan Barınağı'nda çekildiği ileri sürülen bir video, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Videoda; bir görevlinin, bir köpeği başına kürekle vura vura katlettiği görüldü. O sırada diğer görevlilerin ise olayı olağan bir şeymiş gibi izlemesi dikkat çekti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan skandal görüntülere gelen tepkilerin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır”

ERDOĞAN ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yaz Konya'daki barınakları örnek göstermişti.

Erdoğan, “Bunlar güzel örnekler. Beykoz Belediyesi’nin barınaklarını yerinde inceledim. Konya Belediye Başkanımız bana uyguladıkları projeyi anlattı. Köpekleri sahiplenenlere teşvik veriyorlar. Takdir ettim. Barınaktaki köpekleri, tüm hayvanları sahiplenmek önemli” demişti.

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