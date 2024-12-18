Konya’da yangın faciası: Bir çift feci şekilde hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Konya’da yangın faciası: Bir çift feci şekilde hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında ev kule döndü. Evin ahırına da sıçrayan yangında karı koca feci şekilde hayatını kaybederken, 7 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Üzümlü Mahallesi'nde oturan Zeki ve Aynur Özbay çiftinin evinde, saat 02.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen ve evi saran alevler, bitişiğindeki ahıra da sıçradı.

Durumu fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp ihbarda bulundu. İhbarla adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Ekipler, içeriye girdiğinde Zeki ve Aynur Özbay çiftinin cansız bedenine ulaştı. Ahırdaki 7 büyükbaşın da öldüğü belirlendi. Özbay çiftinin cenazeleri, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, yangını çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Konya’da yangın faciası: Bir çift feci şekilde hayatını kaybetti

Konya’da yangın faciası: Bir çift feci şekilde hayatını kaybetti

Konya’da yangın faciası: Bir çift feci şekilde hayatını kaybetti

Konya’da yangın faciası: Bir çift feci şekilde hayatını kaybetti

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