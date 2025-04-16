Konya'da yangın faciası yürek yaktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Konya'da yangın faciası yürek yaktı

Konya'da 5 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında evde mahsur 4 kişi kurtarıldı, 1'i bebek 2 çocuk hayatını kaybetti.

Konya'nın Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Dursun Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında oturan Suriye uyruklu ailenin evinde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

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6 çocuklu Feyyat ve Rıdal Salih çiftinin yaşadığı dairede çıkan yangın, tüm evi sardı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Ekipler, evde mahsur kalan Salih çifti ile 10 ve 12 yaşındaki 2 çocuğunu kurtardı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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İçeri giren ekipler, çiftin 1'i bebek, biri 3 yaşında olan 2 çocuğunun cansız bedenine ulaştı. Çocukların yakınları sinir krizi geçirirken, çiftin Mustafa, Abdullah, Muhammed, Gazel, Ahmed ve Emel adlı çocukları olduğu öğrenildi. Muhammed Salih'in işte olduğu belirlenirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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