Konya'da yaralı kızıl şahine şefkat eli

İlçeye bağlı Hotamış Mahallesinde çalışma yapan KOSKİ çalışanları Tarık Akyıldız ve Bekir Dağlıoğlu, boş arazide yaralı şahin olduğunu gördü.

Elektrik tellerine çarparak yaralandığı belirlenen şahini tedavisinin yapılması için otomobile alan Akyıldız ve Dağlıoğlu, ilçe merkezine götürdü.

Daha sonra durum Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerine bildirildi. Yaralı şahin tedavisinin yapılması için ekiplere teslim edildi.

Yaralı kızıl şahinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.