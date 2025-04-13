Konya’da yaşanan zirai don için hasar tespitine başlandı

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan binlerce üreticiyi etkileyen don olayına karşı, ekipler mesaisini devam ettiriyor. Tarım İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, üreticilerin hasar ihbarlarını ilçe tarım müdürlüklerine iletmeleri gerektiği kaydedildi.

Konya'nın Beyşehir ve farklı birçok yöresinde etkili olan don nedeniyle başta meyve ağaçları olmak üzere tarım alanlarında ciddi zarar meydana geldi. Tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilgili kurumlara rapor sunularak destek süreçleri başlatılacak.