Konya'da yolcu otobüsü devrilmişti: Ölen kişinin kimliği belli oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Konya'da yolcu otobüsü devrilmişti: Ölen kişinin kimliği belli oldu

Konya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden yolcunun Suriye uyruklu Meryem İbrahim Elacuz olduğu belirlendi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ereğli- Adana kara yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Konya'ya gelen Berk İnan yönetimindeki 42 ERG 53 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, iki sürücü ve muavinin de olduğu 10'u ağır, 26 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli ve çevre ilçelerdeki devlet hastanelerine kaldırıldı. Ölen kişinin cenazesi de incelmemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konya Valiliği’nden kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“06.06.2025 günü saat 05.00 sıralarında Adana-Konya yolu Ereğli ilçemiz sınırlarında yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 26 vatandaşımız yaralanmış, 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Kaza ihbarının alınmasının ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiş olup, yaralı vatandaşlarımız hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Meydana gelen kaza ile ilgili tahkikat başlatılmıştır' 'denildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Konya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden yolcunun Suriye uyruklu Meryem İbrahim Elacuz olduğu belirlendi.

Son Haberler
AKP'nin kurucu ismi Erdoğan'a resmen meydan okudu! Bu sözler ortalığı fena karıştıracak...
AKP'nin kurucu ismi Erdoğan'a resmen meydan okudu! Bu sözler ortalığı fena karıştıracak...
Sivas’ta kan donduran olay! Kardeşlerini ve oğlunu yaraladı
Sivas’ta kan donduran olay! Kardeşlerini ve oğlunu yaraladı
Uygurlardan Kurban Bayramı'nda acı dolu çağrı: Bizim için yas ve korku günü
Uygurlardan Kurban Bayramı'nda acı dolu çağrı: Bizim için yas ve korku günü
Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem
Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem
Samsunspor'dan ayrıldı, İngiliz ekibine imza attı
Samsunspor'dan ayrıldı, İngiliz ekibine imza attı