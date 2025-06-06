Konya'da yolcu otobüsü devrilmişti: Ölen kişinin kimliği belli oldu

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ereğli- Adana kara yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Mersin'den Konya'ya gelen Berk İnan yönetimindeki 42 ERG 53 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, iki sürücü ve muavinin de olduğu 10'u ağır, 26 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli ve çevre ilçelerdeki devlet hastanelerine kaldırıldı. Ölen kişinin cenazesi de incelmemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konya Valiliği’nden kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“06.06.2025 günü saat 05.00 sıralarında Adana-Konya yolu Ereğli ilçemiz sınırlarında yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 26 vatandaşımız yaralanmış, 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Kaza ihbarının alınmasının ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiş olup, yaralı vatandaşlarımız hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Meydana gelen kaza ile ilgili tahkikat başlatılmıştır' 'denildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Konya'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden yolcunun Suriye uyruklu Meryem İbrahim Elacuz olduğu belirlendi.