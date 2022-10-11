Zehir tacirliği yapan karı koca yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirlemek için fırsat kollayan zehir tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde giriş noktasında bulunan uygulama noktasındaki polis ekipleri, bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta bulunan karı ve kocanın hareketlerinden şüphelenen narkotik polisleri, araçta hassas burunlu narkotik köpeği Alex ile arama yaptı. Detaylı aramalarda arka koltuğun alt kısmına zulalanmış vaziyette toplam 2 kilo 961 gram kokain maddesi ele geçirildi. Araçta sürücüsü Tarık E. ve eşi Serap E. gözaltına alındı.

Öte yandan, Narkotik ekiplerince yapılan saha çalışmaları esnasında Meram ilçesinde durdurulan 2 kadının çantalarında yapılan aramalarda toplam bin 500 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirilerek el konuldu. Ceyhan Y. ve Ülkü C. gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Tarık E. ve Serap E. çifti ile Ceyhan Y. ve Ülkü C. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA