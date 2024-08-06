Konya’da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İHA
Konya’da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Konya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Konya - Karapınar Kara yolunun 45. kilometresinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Konya’dan Karapınar yönünde seyreden 42 EKH 66 plakalı otomobil, sürücüsünün aracın kontrolünü yitirmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan araç karşı yönden gelen Ünal O. kontrolündeki 45 DF 672 plakalı otomobil ve 07 BPP 330 plakalı araca çarparak durabildi.

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Yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada Ünal O.’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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