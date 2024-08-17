Konya'daki kuraklık nedeniyle 5 metreyi bulan yarıklar oluştu

Konya Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Arif Delikan, bölgedeki yüzey deformasyonlarının kuraklık devam ettiği sürece artacağını belirtti.

Yüzey yarıkları ve obruklar artıyor

Konya Ovası’nda özellikle Karapınar ilçesinde sıkça görülen obruklar, son yıllarda sayıca artarken, kuruyan havzalar ve sulak alanlar yeni yarıkların oluşmasına neden oluyor. Kent merkezine 15-20 kilometre uzaklıktaki yüzey yarıkları zaman zaman 4-5 metre derinliğe ulaşabiliyor. Doç. Dr. Delikan, bu durumun kuraklık nedeniyle arttığını ve yüzey sularının kaybolmasının ana neden olduğunu vurguladı.

"Yüzey deformasyonları devam edecek"

Doç. Dr. Delikan, “Konya bölgesinde bu tür yarıklar oldukça fazla görülmeye başlandı. Kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle yüzey sularının kaybolması sonucu yer altına inen sular, yüzeyde boşluklar oluşturarak çökmelere neden oluyor. Bu durum, genç çökellerin bulunduğu havzalarda daha belirgin. Kuraklık devam ettiği sürece yüzey deformasyonları artacak ve Konya Hotamış, Konya merkez, Zazadın Hanı, Aşağıpınarbaşı, Tuzlukçu ve Çumra bölgelerinde 4-5 metre derinliğe ulaşan yarıklar oluşmaya devam edecek,” dedi.

Tarihi Zazadın Hanı tehlikede

Kuraklık ve yer altı sularının çekilmesi sonucu oluşan yüzey yarıkları, 800 yıllık Selçuklu eseri Zazadın Hanı’nın duvarlarında da çatlaklara neden oldu. Doç. Dr. Delikan, "Bu yarıkların birkaçı maalesef Zazadın Hanı'nın içerisinden geçiyor. Hanın duvarlarında boydan boya çatlaklar ve küçük oturmalar oluşmaya başlamış. Bu zarar devam edecek. Uzman inşaatçılar, zemin mekanikçileri ve jeologlarla birlikte önlem çalışmaları yapılmalı," diye konuştu.

Yapı stoklarında ve altyapıda hasar riski

Doç. Dr. Delikan, yüzey yarıklarının yapılar üzerinde ciddi hasarlara yol açabileceğini belirterek, “Bu yarıklar yollarda, yer altı hatlarında ve enerji nakil hatlarında deformasyonlara neden olabilir. Yapıların altından geçtiklerinde ise çatlaklara ve yıkılmalara yol açabilir,” dedi.

Konya'da kuraklık ve yer altı sularının çekilmesi, obruklar ve yüzey yarıkları gibi yeni tehlikeler doğururken, uzmanlar bu sorunların çözümü için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.