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Tarihi ahşap camiye ziyaretçi akını: 2 ayda 81 bin kişi geldi

Anadolu'daki ahşap direkli camilerin en büyüğü kabul edilen Konya'nın Beyşehir ilçesindeki 723 yıllık Eşrefoğlu Camisi'ni, yerleştirilen dijital ölçüm cihazı ile yapılan ölçümde 2 ayda 81 bin kişinin ziyaret ettiği belirlendi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 12:21
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Konya'daki tarihi ahşap camiye ziyaretçi akını: 2 ayda 81 bin kişi geldi

Tarihi ahşap camiye ziyaretçi akını: 2 ayda 81 bin kişi geldi
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Eşrefoğlu Camisi'nin imam hatibi Fatih Korucu, AA muhabirine, bin 500 metrekarelik iç hacmi ve avlusu olan camide 3 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebildiğini söyledi.

"Çivisiz cami" olarak da bilinen tarihi mekanın aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını hatırlatan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından daimi listeye alınması yönünde çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Korucu, "UNESCO ile alakalı paydaş kuruluşlar tarafından yılın belli zamanlarında toplantılar yapılıyor ve bu toplantılarda camimizin farklı yönleri ele alınıyor. Bunlardan bir tanesi de tabii ki gelen ziyaretçi sayısı, bununla alakalı da Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, Beyşehir Müftülüğümüz, Türkiye Diyanet Vakfımız, Beyşehir'imizde bulunan turizm fakültemiz tarafından camimize dijital ölçüm cihazı yerleştirildi." diye konuştu.

Bu ölçüm cihazı ile camiye gelenlerin sayısının aylık, haftalık, günlük olarak ölçüldüğünü ifade eden Korucu, ölçüm cihazının yerleştirilmesinin ardından ilk ziyaretçi sayısal verilerini temmuzdan itibaren almaya başladıklarını kaydetti.

Korucu, temmuzda tarihi mekanı 38 bin kişinin ziyaret ettiği belirterek, "Ağustosta da 43 bin ziyaretçinin camimize geldiğini biz bu ölçüm ve raporlama cihazlarından öğrendik. Bu raporlama ve ölçüm sistemi bize şunu da verecek, 'Yılın hangi aylarında ziyaretçi sayımız fazlalaşıyor, hangi aylarında düşüyor, bu düşüşün muhtemel nedenleri nelerdir?' gibi. Bunların üzerinde biz kafa yormuş olacağız." ifadesini kullandı.

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