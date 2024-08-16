Konya'dan Galatasaray'ı zorda bırakacak hamle

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Konya'dan Galatasaray'ı zorda bırakacak hamle

Galatasaray maçına saatler kala Konyaspor yönetimi oyuncularına prim kararını bildirdi.

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Konyaspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Saat 21.00’de oynanacak olan mücadele Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmaya artık saatler kalırken yeşil-beyazlı yönetimden flaş bir karar geldi.

Oyuncular ile bir araya gelen yönetim Galatasaray maçında galip gelmeleri halinde 7 milyon TL prim dağıtacaklarını açıkladı.

Okan Buruk’un 100. Maçına çıkacağı karşılaşma için Galatasaray yönetimi ise tam kadro bir şekilde Konya’ya geldi.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11’leri ise şu şekilde:

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper ve Icardi.

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