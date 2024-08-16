Konya'dan Galatasaray'ı zorda bırakacak hamle

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Konyaspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Saat 21.00’de oynanacak olan mücadele Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmaya artık saatler kalırken yeşil-beyazlı yönetimden flaş bir karar geldi.

Oyuncular ile bir araya gelen yönetim Galatasaray maçında galip gelmeleri halinde 7 milyon TL prim dağıtacaklarını açıkladı.

Okan Buruk’un 100. Maçına çıkacağı karşılaşma için Galatasaray yönetimi ise tam kadro bir şekilde Konya’ya geldi.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11’leri ise şu şekilde:

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper ve Icardi.