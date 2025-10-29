Konya'nın Çiğil Kazım Karabekir İlkokulu'nca "Ata tohumları Cumhuriyetle yeniden filizleniyor" kampanyası kapsamında kardeş okul Yüksekova Hamit Kesici İlk ve Ortaokuluna gönderilen tohumlar toprakla buluşturuldu.

Cumhuriyetin 102. yıl dönümü nedeniyle Konya Çiğil Kazım Karabekir İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerince hazırlanan 30 fidan tohumu ve 102 meşe palamudu, Yüksekova Hamit Kesici İlkokulu 4/B sınıfı öğrencilerine ulaştırıldı. Okula ulaşan tohumlar, okul yönetimi ve öğretmenler öncülüğünde okul bahçesinde düzenlenen etkinlikle öğrencilere tanıtıldı. Öğrenciler, bilgilendirmenin ardından kendilerine verilen toprak dolu pet bardaklara tohumları yerleştirerek can suyunu verdi.

Yüksekova Hamit Kesici İlkokulu Rehber Öğretmeni Sonay Çelikhası, kampanya hakkında bilgi verdi.

Çelikhası, "Konya Çiğil Kazım Karabekir İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerinden yaklaşık 30 adet ata tohumu ve 102 adet meşe palamudu geldi. Bunları 4. sınıf öğrencilerimizle beraber toprakla buluşturduk, can suyunu verdik. Umuyoruz ki en kısa sürede yeşereceklerdir. Bu güzel kampanya ve dostluk çalışması için Kazım Karabekir İlkokulu öğretmenlerine, öğrencilerine ve idaresine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Cumhuriyetimizin 102. yılını canı gönülden kutluyorum" dedi.