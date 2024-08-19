Konyalı çiftçi ekonomiye böyle isyan etti: Koyu AK Partiliyim sana oy verdim. Allah benim belamı versin

Ekonomik gidişatın günden güne dar boğaza girmesiyle birlikte çiftçiler de pahalılığa ve ürünlerinin değer kaybetmesine karşı tepki göstermeye başladı.

Son olarak AKP'nin kalesi olan Konya'da bir çiftçi, ekonominin kötüye gitmesi ve ürünlerin para etmemesine isyan etti.

"KOYU AK PARTİLİYİM. ALLAH BELAMI VERSİN"

AKP'li olduğunu söyleyen çiftçi, "Ben koyu AK Partiliyim, sana oy verdim. Allah benim belamı versin. Nefret ediyorum. İsyan ediyorum" diyerek iktidara yüklendi.

Konya'nın Çumra ilçesinde büyük bir su sorunu olduğunu belirten çiftçi, yetiştirdikleri ürünlerinin de karşılık bulamadığını belirterek, "Kardeşim böyle gidişat iyi değil, ülke açısından iyi değil. Fakir fukaraya ekmek veriyoruz. Karpuzun fidanını 20 liraya aldık, vallahi billahi fidanı kurtarmadı. Kavun satılmıyor domates satılmıyor. Bu çiftçinin haline bak bu işçinin haline bak" dedi.

"ÖDEMELER OLMUYOR, ÇEKLER, SENETLER ÖDENMİYOR"

Çiftçilere destek ödemelerin ve giderlerin karşılık bulmadığını belirten çiftçi, "Bu çiftçinin haline bak bu işçinin haline bak. Ödemeler olmuyor. Çekler ödenmiyor senetler ödenmiyor bu çiftçi perişan. Bu işçiyi çalıştırıyoruz bunu da ödeyemiyoruz. Dananın kuyruğu kopmuş. Allah için bu çiftçinin hali ne olacak?" dedi.

"SENİN GİBİ BİR BAKAN GÖRMEDİ BU ÜLKE"

Konyalı çiftçi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yüklendi. Ödemelerin gerçekleşmediğini söyleyen çiftçi, çalıştırdıkları işçilerin yevmiyelerini ödeyemediklerini belirtti.

Çiftçi, "Ya ticaret bakanı gümrüğü bi düşür ya. Allah için düşür peygamber için düşür ya. Şu makama oturma ya, yapamıyorsan başka biri otursun. Senin gibi bir bakan görmedi bu ülke. Ya ben koyu AK Partiliyim. Allah benim belamı versin ki ben sana oy verdim. Nefret ediyorum. İsyan ediyorum. Bu gidişat iyi mi ya?" diyerek isyan etti.

"MUHALEFET AYNI ANAMUR YOLLARI GİBİ"

İktidara yüklenen çiftçi, muhalefete de tepki gösterdi. Muhalefetin çiftçinin haline bakmadığını söyleyen adam, "Muhalefet de muhalefet değil. Muhalefet aynı Anamur yolları gibi. Hani muhalefet milletvekilleri? Masada oturuyorlar çiftçinin haline bakmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Konyalı çiftçi, çektiği videosunda şunları söyledi:

Burası Konya Çumra Tarım Ambarı. Bu sene çok kurak geçti, suyumuz olmadı. En büyük sorunumuz Çumra'da su sorunu var. Maalesef mallar para etmiyor. Kardeşim böyle gidişat iyi değil. Ülkenin açısından iyi değil. Fakir fukaraya ekmek veriyoruz. Seneye gerçekten kıyamet gibi olur. Seneye kimse ekemez.

Karpuzun fidanını 20 liraya aldık, vallahi billahi fidanı kurtarmadı. Kavun satılmıyor domates satılmıyor. Bu çiftçinin haline bak bu işçinin haline bak. Ödemeler olmuyor. Çekler ödenmiyor senetler ödenmiyor bu çiftçi perişan. Bu işçiyi çalıştırıyoruz bunu da ödeyemiyoruz. Dananın kuyruğu kopmuş. Allah için bu çiftçinin hali ne olacak? Önümüz kış geldi.

Ticaret bakanı gümrüğü bi düşür ya. Allah için düşür peygamber için düşür ya. Şu makama oturma ya, yapamıyorsan başka biri otursun. Senin gibi bir bakan görmedi bu ülke. Ya ben koyu AK Partiliyim. Allah benim belamı versin ki ben sana oy verdim. Nefret ediyorum. İsyan ediyorum. Bu gidişat iyi mi ya?

Muhalefet de muhalefet değil. Muhalefet aynı Anamur yolları gibi. Hani muhalefet milletvekilleri? Masada oturuyorlar çiftçinin haline bakmıyorlar.

ÇİFTÇİLER TRAKTÖRLERLE YOLU KAPATTI

Kahramanmaraş'ta domates ve biber üreticileri, yaşadıkları ekonomik zorluklara dikkat çekmek amacıyla traktörleriyle sokağa döküldü. Üretim maliyetlerinin yüksek, ürün fiyatlarının ise düşük olmasını protesto eden çiftçiler, traktörleriyle oluşturdukları konvoyla Kahramanmaraş-Gaziantep yolunu trafiğe kapattı.

Narlı beldesinden yola çıkan çiftçiler, traktörleriyle ilerleyerek yol üzerinde büyük bir eylem gerçekleştirdi. Tarım sektöründeki sıkıntıları duyurmak amacıyla harekete geçen çiftçiler, Kahramanmaraş Valiliği'ne doğru yürüyüşe geçerek taleplerini yetkililere iletmek istediler. Eylem, bölgede tarım sektörünün içinde bulunduğu zor durumu gözler önüne serdi.