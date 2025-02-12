Konya'nın 6 ilçesi ile Karaman'da eğitime kar engeli

Kar yağışının etkili olduğu Konya’nın 6 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Konya Valiliği'nce, yapılan açıklamada, “Hadim, Emirgazi, Karapınar, Ereğli, Halkapınar, Taşkent, ilçelerimizde tüm okullarda, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulları’nın aldığı karar doğrultusunda 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerimizin (1) gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

Karaman Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

“İlimiz genelinde kar yağışı ve don tehlikesi nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır.”