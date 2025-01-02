Konya'nın asırlık geleneği 'şivlilik' çocukları sevindiriyor

İslam inancına göre mukaddes kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlamasıyla birlikte Konya'da şivlilik geleneği de sürüyor. Bu gelenek, ismini ilk dönem sufilerinden İmam-ı Şibli'den alıyor. Sabahın erken saatlerinde sokağa çıkan çocuklar, manilerle kapıları çalarak çikolata ve şekerleme topladı.

'KANDİLLERİNİ KUTLAYIP ŞEKER TOPLUYORUZ'

Her yıl şivlilik günü geldiğinde kapı kapı gezerek şeker topladıklarını belirten 12 yaşındaki İsmail Çağlak, "Sabah saat 07.00'de sokağa çıkıp kapıların zillerine basıyoruz. İnsanların kandillerini kutlayıp poşetlerimizi açarak şeker topluyoruz" dedi.

Muhammed Adem Borlu (12) ise, "Bunu yaparken çok eğleniyoruz. Hem insanların kandilini kutluyoruz hem de şeker topluyoruz" diye konuştu.

Furkan Temel (13) de "Çok fazla şeker topladık. 3 ayların başlangıcı olan Regaip Kandili için sokak sokak gezip şeker topluyoruz" ifadelerini kullandı.

Yusuf Çiğdem (12) ise "Her yıl dışarı çıkıp şeker topluyoruz" dedi.

'SADECE KONYA'YA AİT BİR GELENEK'

Çocuklara şeker ve çikolata dağıtan esnaf Muhammed Çalık, "Bugün 3 ayların başlangıcı olması nedeniyle sadece Konya'ya ait şivlilik programı var. Çocukları sevindiriyoruz. Sabahın erken saatlerinde kapımıza gelen çocuklara çikolata ve şeker dağıtıyoruz. Bu hem bizi hem de çocukları mutlu ediyor" diye konuştu.